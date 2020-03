La Déléguée nationale à la promotion et à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a fait état de 400 signalements enregistrés depuis le début de l'année concernant 730 cas d'exploitation économique ou de maltraitance d'enfants, ajoutant que le rapport relatif à la situation de l'enfance serait soumis au président de la République avant la fin du mois en cours. Il s'agit du «premier rapport élaboré par l'Organe en collaboration avec tous les secteurs ministériels, la société civile et les représentants du Haut commandement de la Gendarmerie nationale et de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) en leur qualité de membres du comité permanent de coordination de l'Onppe», a rappelé Meriem Cherfi.