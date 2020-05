Les bureaux de poste n'ont pas chômé entre mars et avril. Durant cette période, un montant global de plus de 740 milliards DA a été retiré des bureaux de poste et des guichets automatiques (GAB), selon un communiqué d'Algérie poste. Ces retraits ont été effectués à travers 175 millions d'opérations effectuées du 1er mars au 30 avril, a indiqué mercredi dernier un communiqué d'Algérie poste. Le nombre d'opérations de retrait effectuées dans les bureaux de poste a atteint 19.775.209 ayant permis le retrait d'un montant de 579.069.235.239 DA pour la période mars-avril, détaille le communiqué ajoutant qu'il a été enregistré 600.000 opérations de paiement électronique ayant servi au transfert d'un montant dépassant 2 milliards DA, ajoute la même source.La même source conclut que s'agissant du paiement électronique, 595.000 opérations effectuées durant la même période ont servi au transfert de 2.321.780.887 DA.