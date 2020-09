Au début de la nouvelle année scolaire, Viber a sondé les utilisateurs du monde entier sur le retour des écoles et les solutions qu'ils jugent appropriées pour poursuivre le processus éducatif dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Plus de 180000 internautes du monde entier, dont la France, l'Allemagne, la Russie, les Philippines et d'autres pays arabes comme l'Irak, l'Algérie et l'Égypte, ont participé au sondage. Celui-ci réalisé par la société Viber, auquel ont participé plus de 3124 utilisateurs algériens, a précisé que 76% des utilisateurs algériens préfèrent retourner à l'école, tandis que 18% estiment que l'alternance entre enseignement classique et enseignement en ligne est la meilleure solution pour la nouvelle rentrée scolaire. La technologie et les applications de messagerie telles que Viber ont joué un rôle clé dans le maintien de la vie éducative, en fournissant les solutions nécessaires pour permettre la continuité du processus d'apprentissage, les cours et les conférences en ligne et en facilitant l'interaction entre élèves et enseignants pendant le confinement lorsque les gens devaient rester chez eux au cours des derniers mois.