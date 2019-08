Au moins 8.000 peaux d’ovins sacrifiés ont été collectées dans trois communes de la wilaya de Jijel au deuxième jour de l’Aïd El Adha, ont indiqué des élus des trois collectivités locales. 6.000 peaux d’ovins ont été collectées au chef-lieu de wilaya. Quatre camions et 12 agents ont été réquisitionnés pour cette opération de collecte de peaux de moutons dans les grands quartiers de la ville. Le nombre de peaux de moutons sacrifiés, collectées devra atteindre 10.000 unités au troisième jour de l’Aïd, le nombre de peaux collectées sera cependant loin des 50.000 unités ramassées durant l’Aïd 2018. L’opération de collecte de peaux de moutons sacrifiés le jour de l’Aïd est la 2ème du genre après celle organisée durant l’Aïd El Adha 2018 et a pour objectif de relancer l’industrie du cuir. Six wilayas pilotes, dont Jijel, ont été sélectionnées pour cette opération.