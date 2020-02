Près de 80 000 commerçants ont cessé leur activité ou versé dans l’informel, a affirmé El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (Ancaa) dans un entretien accordé à El Watan. Selon le responsable de l’association, c’est ce qui explique l’indisponibilité des produits de large consommation ainsi que l’instabilité des prix. «Il y a un risque majeur de chute de production pour ces denrées agricoles, à savoir céréales, fruits et légumes. Une hausse des prix est alors une évidence», a indiqué Boulenouar. «Il y a également le manque de marchés de proximité et aussi la cessation d’activité de près de 80 000 commerçants. Certains ont changé d’activité, tandis que d’autres ont versé dans l’informel. Tout cela contribue à l’indisponibilité des produits et à l’instabilité des prix», a fait savoir le président de l’Ancaa.