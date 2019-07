Quelque 821,6 millions de personnes étaient affectées par la faim en 2018 dans le monde, contre 811 l’année précédente, selon un rapport annuel publié lundi dernier par plusieurs organisations de l’ONU qui déplorent une troisième année consécutive de hausse. Après des décennies de baisse, la sous-alimentation a repris de la vigueur depuis 2015. Figurant parmi les objectifs de développement durable fixés pour 2030, la perspective d’un monde sans aucune personne en état de sous-alimentation à cette échéance relève d’«un immense défi », note le rapport. Intitulé « L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde », le document a été rédigé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, avec le concours du Fonds international pour le développement de l’agriculture, le Fonds de l’ONU pour les enfants (Unicef), le Programme alimentaire mondial et l’Organisation mondiale de la santé.