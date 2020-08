Des trafiquants de stupéfiants ont été appréhendés par les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Daksi, en banlieue constantinoise. Près de 90 000 unités de Tramadol ont été récupérées, dans cette opération et quatre personnes, de 33 à 42 ans, arrêtées. Le Tramadol, un opioïde figurant dans la famille des psychotropes, est une molécule fabriquée en laboratoire. Ce médicament a des effets proches de ceux de l'opium, et il est prescrit sur ordonnance comme antalgique de douleurs aiguës. Les trafiquants comptaient le distribuer à partir d'une wilaya du Centre. Outre la quantité du produit incriminé, les enquêteurs ont également saisi une importante somme d'argent, fruit de transactions criminelles, ainsi que des téléphones portables. Les quatre présumés trafiquants ont été écroués pour non-respect des procédures de contrôle, exercice illégal d'un métier de santé, et possession, transport et vente de produits pharmaceutiques à propriétés narcotiques.