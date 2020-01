L’ancien attaquant international algérien Nassim Akrour (45 ans), sans club, s’est engagé avec Chambéry (National 3/ France). Un nouveau défi donc pour le meilleur buteur de l’histoire du Grenoble Foot 38, six mois après avoir été laissé libre par Annecy (N2) où il a évolué pendant trois saisons, inscrivant 38 buts en championnat. Au cours d’une longue carrière professionnelle débutée en 1995, l’ancien attaquant international algérien (18 sélections et six buts) a évolué dans huit clubs différents. Et c’est en 2002 qu’il découvre l’élite du football français en rejoignant Troyes avec lequel il a joué 13 matchs (un but) en Ligue 1 puis descend une saison en Ligue 2. Après un crochet au Havre, Akrour arrive à Grenoble, alors en deuxième division. En Equipe nationale, Nassim Akrour avait honoré sa première sélection en décembre 2001 en match amical au stade du 5-Juillet (Alger) contre le Ghana (1-1) sous la conduite de Rabah Madjer.