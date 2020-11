Le phénomène des constructions et des extensions sauvages dans la commune de Aïn El Turck, a pris des proportions inquiétantes à tel point que l'APC vient de procéder à une inspection des lieux en vue de procéder à l'expropriation de certaines plages. Celles-ci, relevant de la daïra de Aïn El turck, ont connu, ces dernières années, une dégradation environnementale continue, comme cela a été constaté au niveau des plages d'El Ançor et de Bousfer, à tel point que le flux des vacanciers a sensiblement diminué, un constat établi bien avant la pandémie du nouveau coronavirus. Ainsi, il apparaît que depuis le petit village de St Roch jusqu'à la bourgade de Bousfer, le littoral présente des aspects affligeants qui nécessitent des mesures appropriées pour mettre fin à l'anarchie et tenter de redonner aux différents lieux le cachet qu'ils méritent.