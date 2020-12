Sur 200 zones d'ombre recensées dans la wilaya de Constantine, 149 localités, comptant 5.087 habitants, vont bénéficier de l'électricité et du gaz naturel «d'ici juin 2021», au prix d'un investissement de quelque 120 millions de dinars, selon les services concernés de la wilaya de Constantine.

Ces projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'amélioration du cadre de vie des habitants des zones enclavées doivent être réceptionnés en trois étapes, soit au total 21 opérations qui connaîtront leur aboutissement fin 2020. Elles seront suivies par 62 au-tres, programmés au cours du premier semestre de l'année 2021, puis 66 opérations durant le second semestre de la même année.

Sur la totalité des projets évoqués, 75 concernent le raccordement au réseau de gaz naturel et 74 le rattachement au réseau électrique de la wilaya.

Depuis le début des travaux, en octobre, neuf zones d'ombre ont été déjà raccordées au réseau de gaz naturel. Il s'agit des localités de Belkarfa (Aïn Smara), Aïn Kessiba (Beni Hamidene) et Kouachi Khier (El Khroub).