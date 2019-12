Plusieurs citoyens ont été empêchés, hier, d’accomplir leur devoir électoral à l’APC d’El Mohammadia ( Alger ). Dans le hall du siège, un guichet de fortune a été installé avec trois ordinateurs. Un préposé et deux jeunes collègues officiaient, l’un pour vérifier la présence des citoyens sur la liste informatisée et leur délivrer un papillon validant cette présence avec le numéro à présenter au bureau de vote afférent, les deux autres pour procéder à la mise à jour des données. Ceux qui ne figuraient pas sur la liste informatisée de leur APC de résidence écopaient d’un « makanech » définitif, malgré leur tentative de faire valoir l’information diffusée quelques jours avant la date du scrutin et pouvaient exercer leur devoir électoral avec leur CNI. Ce à quoi le préposé répondait « manaref », aucun responsable n’étant là pour gérer cette situation. Ainsi, plusieurs d’entre eux, vers 10 heures, ont dû rentrer bredouilles, déçus de n’avoir pu accomplir leur devoir électoral.