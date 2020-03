Le président de l'Assemblée populaire communale d'Alger-Centre, Abdelhakim Bettache, a annoncé la prise d'une série de mesures préventives pour faire face à la situation exceptionnelle liée au risque de propagation du coronavirus (Covid 19). Il a ainsi été décidé de nettoyer et d'assainir les places publiques et les quartiers avec de l'eau de javel, à travers l'utilisation de camions citernes, avec la fermeture des jardins publics et des établissements relevant des services communaux. Ces derniers veilleront également à doter les mosquées en produits désinfectants et d'hygiène afin de nettoyer la mosquée après chaque prière, et les stations d'autobus. D'autres mesures préventives seront prises pour assurer la protection des travailleurs et des fonctionnaires et doter les services compétents en produits désinfectants et de nettoyage des lieux de travail avec l'interdiction de la présence de travailleurs souffrant de rhume ou de grippe.