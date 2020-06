Les Nations unies et le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont appelé, mercredi dernier, les gouvernements, le secteur privé, les organisations internationales et la société civile à s'unir pour trouver un «vaccin du peuple» contre le nouveau coronavirus. Le Covid-19 est une ma-ladie qui affecte toutes les populations dans le monde, mais dont l'impact est bien plus élevé sur les individus et les groupes les plus vulnérables. Alors que la course contre la montre pour identifier les outils de lutte les plus efficaces contre le virus se poursuit à un rythme soutenu, l'esprit de solidarité internationale doit prévaloir et personne ne doit être laissé de côté, ont affirmé les deux organisations dans une déclaration commune.