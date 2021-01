La soudaine baisse des températures, depuis une dizaine de jours, aura été cruellement vécue par les élèves et le personnel enseignant de plusieurs écoles, au niveau de la wilaya d'Oran. C'est ainsi qu'à Aïn El Beida, Misserghine ou Douar Doudjemaâ, ces établissements pour les tout-petits ont dû faire contre mauvaise fortune bon coeur pour affronter les rigueurs glaciales d'une température qui ne s'est pas démentie, plusieurs jours durant. Les enseignants n'ont pas caché leur désarroi, déplorant le fait que les enfants grelottant de froid ne parviennent plus à suivre les cours, particulièrement dans la matinée, même si bon nombre d'entre eux conservent leur manteau en classe. Il semble que même dans les nouveaux pôles urbains tels que celui d'Ahmed Zabana, ces défaillances sont présentes et demandent une réponse urgente de la part des responsables concernés. En attendant, les parents d'élèves haussent le ton et parlent d'un laisser-aller regrettable qui pousse les enseignants à les solliciter pour fournir les classes de moyens rudimentaires tels que les bains d'huile ou les résistances.