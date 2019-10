Faire «pousser» en quelques semaines des diamants identiques à ceux extraits d’une mine, et moins chers : c’est le pari réussi d’une start-up installée au nord de Paris qui s’apprête à intensifier sa production, profitant de la percée des pierres de laboratoire sur le marché du bijou. Dans une pièce encombrée de machines bruyantes, deux ingénieurs observent à travers un hublot cinq petits monticules qui rougeoient dans un four à mille degrés: il leur faudra entre trois et six semaines pour devenir diamants, alors que la moyenne d’âge des gemmes formées sous terre est d’un milliard d’années.»Le diamant, ce n’est que du carbone. On crée donc les conditions pour que ce carbone se dépose atome par atome, et les diamants poussent comme des gâteaux!», résume Alix Gicquel, 64 ans, présidente de la société Diam Concept, hébergée dans un laboratoire du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Cette chercheuse a 30 ans de travaux. «En 1990, j’ai monté au CNRS une équipe de recherche et on a rapidement fait du diamant pour des applications scientifiques. Mais le vrai défi a été d’arriver à fabriquer des pierres les plus blanches possibles, et suffisamment épaisses pour la joaillerie», explique-t-elle.