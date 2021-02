Lorsqu'un malade mental erre librement dans les rues, il y a forcément danger. Hier, à Dar El Beida, un homme aliéné, crasseux et pieds nus, s'est retrouvé au milieu de la route. Ce dernier et dans un excès de folie, s'est rué sur une voiture et a cassé le rétroviseur. Surpris, l'automobiliste a immobilisé de suite son véhicule. Le malade mental a continué sa balade au milieu des véhicules et fera peut-être d'autres victimes. Si ce dernier casse une voiture ou un magasin ce n'est pas grave, mais il y a risque qu'il s'attaque aux enfants, aux femmes ou à un vieux vulnérable! Qui doit remédier à une telle situation? Les autorités locales, la sûreté, les services de santé? Qui doit prendre la décision de ramasser les aliénés libres pour les placer dans des centres médicalisés? Cela va leur permettre au moins de vivre leur maladie dans de meilleures conditions.