Dans ses réponses aux questions des députés de la commission des finances de l'Assemblée populaire nationale, le ministre des Ressources en eau n'a pas trouvé mieux que de préconiser la reconsidération de la tarification du prix de l'eau. Pour étayer ses propos, le ministre a avancé que le prix actuel ne couvre pas les frais de l'Algérienne des eaux. Pourtant, pas plus tard qu'octobre dernier, Arezki Berraki affirmait, en marge d'une journée d'études sur «La refonte institutionnelle du secteur des ressources en eau», qu'aucune révision de la tarification de l'eau potable n'était à l'ordre du jour et que le secteur se focalisait sur les premières priorités pour améliorer le service public et l'approvisionnement en cette ressource vitale. Apparemment, beaucoup d' «eau» a coulé sous les ponts, depuis. Mais quelle mouche a piqué Arezki Berraki?