L’unité de Tébessa de l’Office national d’assainissement (ONA) a lancé des actions de nettoiement de lits de neuf oueds dans plusieurs communes de la wilaya afin d’éviter des inondations. Lancée par les services de l’ONA depuis avril dernier avec le concours d’une entreprise publique, l’opération exécutée à 95 % a concerné à ce jour neuf oueds dont cinq au chef-lieu de wilaya et a porté sur l’enlèvement des ordures et déchets inertes qui encombrent les cours d’eau pour en éviter les débordements, a précisé le même responsable. Aussi, 30 km au total de cours d’eau ont été nettoyés à travers les communes de Tébessa, Bir El Ater, El Ouenza, Chréa et Morsott. De fait, les prochaines intempéries provoqueront beaucoup moins de dégâts à Tébessa.