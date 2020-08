Une campagne de plantation du safran a été lancée, hier, à travers différentes localités de Tizi Ouzou. Initiée par la Chambre d'agriculture de la wilaya en collaboration avec l'Association nationale des producteurs de safran (Anps), cette campagne qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture du safran à travers la wilaya, concernera les localités de Beni-Yenni au sud de la wilaya, Tmizart à l'est et Makouda et Tigzirt au nord. «En plus des conditions climatiques favorables à la culture de cette plante, celle-ci ne nécessite pas de grandes superficies, ce qui cadre avec la réalité géographique de la wilaya qui se caractérise par des petites parcelles, notamment dans les régions montagneuses», explique Saïdani, qui indique qu' «une superficie de 200 m2 suffit pour avoir une plantation rentable».