Le lancement de l'appel d'offres pour la concession des plages autorisées à la baignade en prévision de la saison estivale au niveau de Tizi Ouzou sera lancée dès la semaine prochaine. Les cahiers des charges sont fin prêts et nous allons procéder à l'ouverture de la concession des plages autorisées, en prévision de l'ouverture de la saison estivale, dès la semaine prochaine qui sera décidée par les pouvoirs publics en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. S'agissant du nombre de plages qui seront autorisées à la baignade cette année, seules les huit plages déjà autorisées, qui sont surveillées et dotées de tous les équipements, sont autorisées, soulignant qu'il y avait eu des préparatifs et démarches pour l'ouverture de deux nouvelles plages, Abechar dans la commune d'Iflissen et Ibahrizen à Azeffoun, mais qui ont été abandonnés à cause de la crise sanitaire.