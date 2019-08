Les habitants d’un des bâtiments de la cité Aadl d’El Achour ont le droit de se poser de sérieuses questions sur les compétences des techniciens de Gest Immo chargé de l’entretien des ascenseurs. Et pour cause, appelé par le gérant du site à inspecter un ascenseur qui faisait un bruit très suspect, voire inquiétant, d’une cabine qui se frotte à même le mur tout au long de la cage, un technicien a simplement répondu que ce n’était pas grave du tout et que l’appareil pouvait fonctionner encore. N’étant pas convaincus par cette expertise douteuse, les habitants ont préféré fermer l’ascenseur pour éviter un drame. Il faut dire qu’au-delà de l’anecdote, c’est le comportement trop léger du technicien qui pose un réel problème de sécurité dans une cité dotée de 19 ascenseurs !