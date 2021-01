Médecin de formation, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri, a mis à profit la conférence de presse sanctionnant les travaux de la réunion du conseil consultatif du parti pour appeler les Algériens à se faire vacciner en masse contre la pandémie du coronavirus, dont le coup de starter a été donné hier depuis Blida. Pour Makri, la vaccination est le «seul moyen» de se préserver contre cette pandémie du coronavirus. «Il est tout à fait naturel que je me fasse vacciner», même si, a-t-il précisé, «je suis vacciné naturellement pour avoir été atteint de ce virus». «Je suis donc immunisé, mais en ma qualité de médecin et de citoyen responsable, j'irai me faire vacciner», a-t-il conclu.