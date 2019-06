Le New York Times a annoncé, lundi dernier qu’il ne publierait plus de dessins politiques dans son édition internationale, un peu plus d’un mois après une polémique liée à une caricature jugée antisémite. Ces dessins sont déjà bannis de son édition américaine depuis plusieurs années. Plantu, célèbre dessinateur du quotidien français Le Monde et fondateur de l’association Cartooning for peace, a critiqué mardi dernier la décision du New York Times de bannir les caricatures politiques de ses éditions internationales, et s’est dit persuadé que le prestigieux quotidien renoncerait à ce choix. Le dessinateur est convaincu que le journal, qui s’est «aplati devant les réseaux sociaux en s’excusant plusieurs fois d’avoir publié un dessin», va «se ressaisir» et dire qu’il a eu «tort de se séparer des dessinateurs, car on ne peut pas imaginer des journaux sans les images d’opinion», a réagi Jean Plantu.