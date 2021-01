Accusé d'inceste sur un de ses beaux-fils dans un livre à paraître aujourd'hui, le politologue français de renom, Olivier Duhamel, a annoncé, lundi, mettre fin à l'ensemble de ses fonctions, dont celle de président de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP). «Etant l'objet d'attaques personnelles, et désireux de préserver les institutions dans lesquelles je travaille, je mets fin à mes fonctions», écrit sur Twitter le politologue, qui animait, jusqu'ici, une émission sur Europe 1 et une chronique sur LCI. Le quotidien Le Monde et L'Obs dévoilaient lundi les bonnes feuilles de l'ouvrage de la juriste Camille Kouchner, «La Familia grande» (Ed. Seuil), dans lequel elle accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau quand il avait 14 ans. Elle et son frère sont les enfants de l'ex-ministre et médecin humanitaire Bernard Kouchner et de la professeure de droit Evelyne Pisier (morte en 2017), qui avait ensuite épousé le politologue Olivier Duhamel. Dans son livre, Camille Kouchner assure que les agressions sexuelles se sont répétées, pendant des années.»Un lourd secret qui pesait sur nous, depuis trop longtemps, a été heureusement levé», a réagi Bernard Kouchner. «J'admire le courage de ma fille Camille», a-t-il indiqué.