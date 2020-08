L'Algérie s'apprête à la réouverture des aéroports du pays et à autoriser les liaisons aériennes dans le cadre de la poursuite du processus de déconfinement et ce à partir du 12 septembre prochain, selon le site visa-algerie. Toutefois, la date du 12 septembre n'est pas définitive, son maintien dépend de l'amélioration des conditions sanitaires dans le pays. Depuis l'entrée en vigueur de la 3e phase, l'épidémie de coronavirus connaît une décrue, avec un nombre stable de nouveaux cas quotidiens, autour de 400. Pour la réouverture des transports aériens, Air Algérie et l'aéroport d'Alger sont prêts, selon visa-algerie.com. Durement touchée par la pandémie de coronavirus qui a imposé la suspension des vols domestiques et internationaux, la compagnie aérienne nationale veut reprendre l'activité pour atténuer l'impact de la crise sanitaire sur ses revenus. L'aéroport d'Alger est dans la même situation. Le 4 mai dernier, son P-DG Tahar Allache évaluait déjà le manque à gagner sur un mois et demi à 1,3 milliard de dinars.