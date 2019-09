Dans un communiqué envoyé, hier, à notre rédaction, la compagnie aérienne Aigle Azur a balayé toutes les rumeurs et les fake news circulant ces derniers jours à son sujet. Ainsi, Aigle Azur s’est d’abord excusée de certains problèmes opérationnels rencontrés au départ d’Algérie. Certains vols au départ d’Algérie ont accusé un retard de plusieurs heures pour lesquels la direction de la compagnie souhaite présenter ses plus sincères excuses à ses passagers. Les retards engendrés ce week-end sont dus uniquement à des problèmes opérationnels indépendants de la situation actuelle de la compagnie. La direction de la compagnie regrette ces désagréments et comprend la gêne occasionnée pour ses passagers. Elle a ensuite assuré que l’ensemble des équipes est mobilisé pour assurer les opérations telles que prévues au quotidien, mais la sécurité demeure sa priorité, et ce en toute circonstance.