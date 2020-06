Dans un tweet publié dernièrement, Air Algérie a rendu public le protocole sanitaire qui sera adopté à la levée du confinement. La compagnie nationale a ainsi mis en place une série de mesures nécessaires pour éviter la transmission du virus du Covid-19. Les recommandations qui seront appliquées dans les aéroports et à bord des avions ont été mises on line sous forme de vidéo. Ainsi, le voyageur, tenu de mettre un masque, sera soumis, à son arrivée à l'aéroport, à un premier contrôle de température. Il devra respecter la mesure de distanciation sociale de 1,5 mètre minimum et devra se désinfecter les mains avant la prestation des documents de voyages.. A bord de l'avion, Air Algérie indique que l'air en cabine sera renouvelé systématiquement et qu'une désinfection spécifique et répétée des cabines sera aussi appliquée. La compagnie aérienne imposera le port de bavettes, gants et lunettes sanitaires pour tout le personnel navigant.