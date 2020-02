Air Algérie continue d’améliorer sa communication et sa réactivité. Après Facebook, la compagnie communique désormais sur Twitter. Son porte-parole Amine Andaloussi informe les médias et les voyageurs en temps réel sur l’actualité de la compagnie comme cela a été le cas jeudi dernier avec la grève-surprise des personnels navigants commerciaux qui a perturbé les vols. En effet, le programme des vols de la compagnie nationale a enregistré des perturbations, en raison de cette grève du personnel navigant où sept vols vers plusieurs destinations, programmés dans la matinée ont été bloqués à cause de ce mouvement entamé sans préavis. Des revendications d’ordre salarial et social ont été exprimées par le personnel navigant.