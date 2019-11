Des fissures découvertes sur des Boeing 737 NG ont entraîné l’immobilisation de dizaines d’appareils dans le monde pour réparation, comme l’a annoncé le constructeur qui subit là un nouveau revers. Réagissant à cette annonce, les compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines ont indiqué que leurs appareils ne sont pas concernés par cette défaillance. Le chargé de communication d’Air Algérie a indiqué : «Nos avions ne sont pas concernés. Ils ne dépassent pas les 30.000 cycles de vols alors que le problème des fissures concerne les avions qui ont dépassé ce seuil», a précisé Amine Andaloussi, porte-parole d’Air Algérie. Pour sa part, le porte-parole de Tassili Airlines, Karim Bahard, a indiqué que leurs appareils n’étaient non plus pas concernés par cette défaillance. «La compagnie Tassili Airlines est une compagnie Safe & Secure. À ce titre nous n’avons aucun appareil de type Boeing 737 NG qui soit cloué au sol à cause d’une fissure structurelle», a-t-il déclaré.