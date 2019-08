Un lot de médicaments destinés au traitement de certains cancers a été retiré en urgence du marché. C’est ce qu’indique l’Organisation algérienne pour la protection et l’orientation du consommateur et son environnement «Apoce», dans un post sur sa page Facebook, reprenant une information du site spécialisé Santé News, parue vendredi 30 août. Ainsi, le laboratoire Sun Pharma procède, en accord avec le Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance au rappel du lot listé ci-dessous de la spécialité suivante : Oxaliplatine (Oxiplat50) INJ IV 50 MG.