Les éléments de l'unité de la protection civile multiplient, en ce début des rigueurs automnales, sur le risque élevé des accidents provoqués par le monoxyde de carbone. Celle du secteur de la commune d'El Adjiba est d'ailleurs intervenue, lundi dernier, dans la matinée, pour évacuer deux personnes victimes d'un tel sinistre. L'incident s'est produit dans l'un des appartements des 84 logements promotionnels de la municipalité d'El-Adjiba, localité qui se situe à une vingtaine de kilomètres, à l'est du chef-lieu de wilaya. Les deux victimes, une femme âgée de 44 ans et une fillette âgée de 4 ans, avaient de grandes difficultés respiratoires ainsi que d'autres troubles, dus à l'inhalation de gaz, et elles ont été évacuées vers le service des urgences de la polyclinique de Bechloul. Les causes de cette alerte qui aurait pu être tragique concernent une fuite de monoxyde de carbone, présente au niveau du chauffe-bain. Aussi, est-il fortement conseillé aux usagers de veiller au bon fonctionnement des bouches d'aération et du système d'évacuation des fumées, indispensable à l'élimination du gaz vers l'extérieur. Dans les cas d'urgence, les services de la protection civile mettent à la disposition des citoyens les numéros suivants: le 14 et la ligne verte 1021.