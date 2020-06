La consommation des produits emballés dans du plastique à usage unique a explosé depuis le début de la crise sanitaire à Annaba, au point que les citoyens s'alarment des risques induits en ces temps de nouveau coronavirus. Avec le confinement partiel instauré depuis deux mois et le port obligatoire du masque, on constate que les usagers se débarrassent des gants et des masques utilisés en les jetant n'importe où, ce qui entraîne un danger réel pour l'environnement ainsi que pour les autres personnes présentes sur les lieux. Malgré des appels répétés au respect des règles d'hygiène minimales, la prise de conscience n'est pas aussi générale qu'on pourrait le souhaiter et des médias locaux tirent la sonnette d'alarme en précisant que les plages, les parkings, les rues, les boulevards et les supermarchés ne sont guère épargnés.