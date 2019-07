L’Agence européenne de la sécurité aérienne (Aesa) préconise d’inspecter les ailes des 25 Airbus A380 les plus anciens en raison d’un risque de fissures, sans toutefois demander de les clouer au sol, dans une note révélée, mardi dernier par le quotidien Les Echos. Dans cette «proposition de directive de navigabilité», l’Aesa indique que des «cas de fissures» ont été signalés sur des ailes d’A380. L’agence ne préconise pas de clouer les avions au sol, mais indique que, ce problème, faute d’être «détecté et corrigé», serait susceptible de «réduire l’intégrité structurelle des ailes».Le quotidien Les Echos, qui a précisé que cette note a été publiée le 5 juillet a indiqué que l’agence basée en Allemagne a préconisé une inspection aux ultrasons sur 25 des 234 A380 en circulation, soit ceux dont la date d’assemblage de la voilure remonte à plus de 15 ans.».