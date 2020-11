Les créances de la région de distribution d'Alger (RDA) relevant de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (Sadeg) auprès de ses clients se sont élevées à plus de 18 milliards de DA à fin juin 2020, une hausse record induite par la pandémie de coronavirus, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. «En cette période exceptionnelle (crise sanitaire, Ndlr) et dans un élan de solidarité indéfectible avec sa clientèle, la Sadeg a procédé à la suspension des coupures pour factures impayées, ce qui a augmenté considérablement le niveau des créances détenues auprès de ses abonnés, aussi bien privés que publics», souligne la même source. «Ces créances, qui restent en constante croissance, pour la concession d'Alger RDA, ont atteint, à la fin du 1er semestre de l'année, des niveaux record avec plus de 18 milliards de DA», précise le document.