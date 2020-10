Une grande soirée artistique dédiée au centenaire de la naissance du poète et romancier Mohamed Dib, un des pères fondateurs de la littérature algérienne d'expression française, a été animée lundi dernier à Alger, par des ensembles de musique, de danse et de théâtre. La quarantaine d'instrumentistes de l'Orchestre symphonique de l'Institut national supérieur de musique (Insm), dirigée par le maestro Lotfi Saïdi a ouvert la soirée avec un programme qui a consisté en une suite de grandes oeuvres universelles du XVIIIe, XIXe et XX siècles, et une autre de chansons et musique du patrimoine algérien, arrangées en grande partie par Hocine Bouifrou.