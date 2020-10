Samsung Electronics a annoncé, aujourd'hui, la tenue du Samsung AI Forum 2020 en ligne via sa chaîne YouTube pendant deux jours du 2 au 3 novembre. Fêtant son quatrième anniversaire cette année, le forum rassemble des universitaires et des experts de l'industrie de renommée mondiale en matière d'intelligence artificielle (IA) et sert de plate-forme pour échanger des idées et les derniers résultats de recherche, ainsi qu'une plate-forme pour discuter de l'avenir de l'IA. Des universitaires de premier plan et des experts du secteur discuteront des «technologies d'IA pour les changements dans le monde réel» et de «l'IA centrée sur l'humain»