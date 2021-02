Le salon des Technologies de l'information et de la communication ICT Maghreb se tiendra du 15 au 17 mars prochain au Palais de la culture, Moufdi Zakaria Alger, sous le parrainage du ministre de la Poste et des Télécommunication, ainsi que du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie du savoir et des Start-up. Cet événement se veut un véritable carrefour d'échanges entre professionnels du secteur IT. Ce Salon professionnel convie l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux du numérique en Algérie et dans la région du Maghreb. L'ICT Maghreb sera aussi l'occasion pour nouer des partenariats stratégiques avec des entreprises étrangères, grâce à sa dimension internationale. Plus de 30 conférences et ateliers seront organisés sur 3 jours suscitant un vif intérêt pour le public.