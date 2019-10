La troisième édition du Salon international des technologies de l’information et de la communication « Algeria IT Expo », se tiendra du 11 au 13 novembre 2019 au Centre international de conférences (CIC) Abdellatif Rahal à Alger, avec la participation d’experts et exposants nationaux et étrangers. Ce rendez-vous se veut incontournable des professionnels des TIC et un espace pour discuter les défis de la numérisation et la transformation digitale, d’où le choix de placer ses travaux sous la thématique de la transformation digitale.