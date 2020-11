L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Enmtv, Algérie-Ferries) a annoncé le lancement prochain d'une nouvelle ligne maritime régulière. Cette nouvelle ligne reliera les ports d'Oran et d'Alicante (Espagne). Elle sera dédiée au transport de fret roulant (remorques et véhicules). L'ensemble des opérateurs et particuliers intéressés est prié de se rapprocher des services de l'Entmv Algérie-Ferries afin de réserver ses places et engager les procédures nécessaires à cet effet.