L'entreprise publique Algérie poste vient d'annoncer que le service «Recharge Mobile» est désormais disponible sur l'application mobile BaridiMob. Selon un communiqué mis en ligne sur le site Web, l'entreprise indique que dans le sillage de l'élargissement de sa gamme de services numériques offerte sur son application mobile, Algérie poste met à la disposition des adhérents à cette application, en l'occurrence BaridiMob, la possibilité de recharger le crédit téléphonique mobile en totale simplicité et rapidité et ce, pour les trois opérateurs téléphoniques Mobilis, Ooredoo et Djezzy.

Pour rappel, ladite prestation est déjà disponible sur la plateforme Web de l'entreprise www.poste.dz rubrique services en ligne.