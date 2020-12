Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a affirmé que plus de 100 universités, écoles supérieures et centres universitaires ont été raccordés à la plate-forme électronique d'Algérie poste. Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de remise de diplômes de nouveaux lauréats de l'Institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication de l'Eucalyptus (Alger) et de l'Institut national des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (Inttic) d'Oran, qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, le ministre a révélé que «la convention conclue avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relative à la facilitation des procédures et la numérisation de l'opération d'inscription des nouveaux étudiants constituait un défi, compte tenu de la conjoncture sanitaire difficile dans laquelle elle intervient».