Alors que l'Allemagne est confrontée à une hausse inquiétante des contaminations, de grandes villes allemandes, dont la capitale Berlin, instaurent un couvre-feu à partir de samedi 20 octobre afin d'endiguer la pandémie. Une mesure qui alarme particulièrement les bars et restaurants. À Berlin, les établissements devront fermer leurs portes à partir de samedi soir entre 23h et 6h, une tranche horaire qui voit habituellement déambuler chaque week-end des dizaines de milliers de personnes dans la capitale où de nombreux bars restent ouverts toute la nuit. Ce couvre-feu, qui concerne tous les magasins sauf les pharmacies et stations-service, sera en place au moins jusqu'au 31 octobre. La vente d'alcool dans les stations-service sera également prohibée.