Quelle belle initiative que celle de la commune d'Alger-Centre. Elle a lancé un nouveau service des plus innovants. Il s'agit de «Allo Baladiati». Ce service met en relation le citoyen et la commune par un simple appel téléphonique sur le numéro vert gratuit 08 00 11 00 02, et ce, 7 jours/7 et 24 heures/24 en vue de faire d'Alger une ville moderne et interactive sous le slogan «Les préoccupations des citoyens sont notre priorité.» Cette initiative oeuvre à rapprocher l'administration des citoyens en vue de faciliter le traitement de leurs requêtes et la résolution de leurs problèmes en leur prêtant écoute et en intervenant dans divers domaines et secteurs: hygiène et environnement, assainissement, voirie, éclairage public, réhabilitation des immeubles, espaces verts, état civil, affaires sociales, affaires économiques, relation avec les associations et demande d'audience auprès du président de l'Assemblée populaire communale.