Le laboratoire français bioMérieux a annoncé avoir obtenu le marquage CE, condition indispensable à une commercialisation, pour un test capable de détecter simultanément le SARS-CoV-2, les virus de la grippe A et B, ainsi que des pathologies respiratoires de l'enfant et des personnes âgées. Ce test de biologie moléculaire permettra de détecter plusieurs virus respiratoires et de les distinguer. La symptomatologie des infections dues aux virus respiratoires est souvent semblable, mais la prise en charge des patients peut être différente.

Ce nouveau test à résultats multiples comporte un dispositif de contrôle capable de vérifier la présence d'une quantité suffisante de cellules dans le prélèvement pour en assurer la qualité. Ce nouveau test, effectué par écouvillons nasopharyngés, sera disponible en Europe et dans les pays qui reconnaissent le marquage CE et pourra être utilisé en laboratoires hospitaliers, comme de ville.