Retard, mésentente ou désengagement ? Le courant ne passe plus entre Cital (Compagnie industrielle des transports algériens) et son partenaire français Alstom. De passage sur les ondes de la radio chaine3, il y a quelques jours, la directrice de Cital, Wahida Chaâd, a franchement dénoncé le fait que Alstom « n’a pas respecté ses engagements envers son partenaire algérien». La directrice de Cital explique que son entreprise a entamé ses activités de montage et d’entretien des rames de tramway depuis 2001, attendant un transfert de savoir-faire qui ne vient pas ! Plus de trois jours après ces déclarations, Alstom n’a pas réagi !