Amir Boukhors de son vrai nom, le cyberactiviste natif de Tiaret et établi actuellement en France; a été arrêté par la police française au niveau de la porte d’Italie à Paris; rapportent plusieurs sources citées par les médias électroniques et les réseaux sociaux. Les motifs de cette interpellation restent cependant inconnus. Pour rappel, le cyberactiviste avait défrayé la chronique en Algérie il y a une année de cela, en novembre 2018 plus précisément; avec la très controversée «Affaire Amir Dz» où il était rentré en guerre ouverte avec le patron d’Ennahar TV, Anis Rahmani, et où des artistes, des footballeurs et des journalistes se sont retrouvés en prison à cause de leurs supposées relations avec Amir DZ. Il avait même été condamné par contumace à 3 ans de prison ferme avec mandat d’arrêt international par le tribunal de Sidi M’hamed, près la cour d’Alger.