Le président du SCO d’Angers, Saïd Chabane, se trouve actuellement en garde à vue. La raison ? Une plainte déposée par une salariée du club en janvier pour « agression sexuelle » comme l’a révélé RMC Sport. Une enquête préliminaire a ainsi été ouverte et, toujours selon nos confrères, « deux autres victimes présumées ont été identifiées ». La radio explique que le président Chabane « se collait à ces jeunes femmes, leur touchait les parties intimes, et tout ça sans leur consentement ». Dans un communiqué, le SCO a évidemment réagi en confirmant la garde à vue du président, puis en niant les faits. « Saïd Chabane conteste formellement toutes les allégations portées contre lui et apportera à la justice tous les éléments permettant de rétablir la vérité et de préserver son honneur […] Si la direction du club regrette des fuites d’informations parcellaires et orientées (qui sont parues dans la presse en violation du secret de l’enquête et du respect de la présomption d’innocence), les équipes et les joueurs restent totalement mobilisés dans l’atteinte des objectifs du SCO », lit-on dans le communiqué.