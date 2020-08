Une statue en l'honneur de l'ancien joueur de foot anglais Jack Leslie, dont la convocation en Equipe nationale avait été retirée en 1925 après que le sélectionneur a appris qu'il était noir, va être érigée près du stade de Plymouth Argyle. Une levée de fonds a permis de récolter 100 000 livres (111 000 euros) pour rendre hommage à Leslie, de père jamaïcain et de mère anglaise, qui a disputé 401 rencontres et marqué 137 buts pour Plymouth Argyle entre 1921 et 1934. S'il existe déjà une fresque en son honneur au stade de Plymouth et que la salle de réunion du club porte son nom, les supporters souhaitaient aller plus loin. «Après avoir réussi à atteindre notre but de façon aussi concluante, nous sommes encouragés à continuer», a déclaré Greg Foxsmith, co-fondateur de la campagne en faveur de Jack Leslie.

Leslie a longtemps été le seul joueur de foot professionnel noir durant sa carrière à Plymouth, dont il a été le capitaine.