La ville de Annaba a reçu dimanche à Alger le Prix de la Ville verte, récompensant les villes ayant consacré le plus d’aménagement d’espaces verts au profit des citoyens devançant respectivement les villes de Oum El Bouaghi et El Bayadh. Lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre et à la veille de la célébration de la Journée internationale des villes, et en présence de plusieurs ministres et nombre de responsables, de représentants diplomatiques et associatifs, la wilaya de Naâma a obtenu le Prix du jury. Pour sa part, la ville de Chlef a obtenu le Prix de la citoyenneté grâce à l’association de protection de l’environnement «Dounia» activant dans la collecte et au recyclage des déchets et la ville de Bouira a reçu un Prix de soutien.