Afin de contrer le contexte défavorable pour la distribution des dattes, la wilaya d'Annaba a été choisie pour mener un plan de stockage et de distribution de ce produit important. Les grandes quantités de dattes, dont une partie n'a pu être exportée en raison de la pandémie, posent actuellement un problème, en effet, pour les acteurs de la filière, d'où la réunion tenue, dimanche dernier, au niveau de la Chambre d'agriculture d'Annaba afin de dresser un diagnostic et trouver des solutions. La réunion de travail a été chapeautée par le directeur des services agricoles, Guennoun Djoudi, et le directeur du commerce, Belhout Rabah. L'ouverture et l'organisation de points de vente des dattes au niveau des marchés de gros de la wilaya ont été débattues avec des représentants des grossistes, le directeur et le président de la Chambre du commerce et de l'industrie " Seybouse ", ainsi que des cadres des deux secteurs concernés. Il s'agit également d'aménager des espaces de stockage adaptés à ce produit très sensible dont la qualité dépend des techniques de stockage. L'issue de ces travaux et les solutions adoptées et appliquées vont être généralisées à d'autres wilayas du fait qu'Annaba leur sert de wilaya-pilote en la matière. À relever que la fermeture des frontières a porté un coup dur à cette filière des dattes, déjà mise à mal par la désorganisation régnante, accentuée par la fraude, la contrefaçon, la spéculation et la contrebande, mais aussi par la prédominance de l'informel et l'absence de perspectives pour l'industrie de la transformation dans ce secteur.